Росія скоротила транзит газу через Україну

Транзит газу через Україну в січні-липні скоротився на 4,2% - до 51 млрд куб. м.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-липні 2018 року скоротився на 4,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 50,946 млрд куб. м, повідомляє оператор газотранспортної системи - держкомпанія «Укртрансгаз».

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Зокрема, за липень транзит газу з РФ територією України становив 8,46 млрд куб. м, що на 12,9% більше, ніж за липень минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала до Європейського Союзу рекордні за останні кілька років обсяги газу - 93 млрд кубометрів.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 млрд куб. м.