«Енергоатом» за 11 місяців збільшив дохід від продажу електроенергії на 35%

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-листопаді 2014 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35,4% - до 25,132 млрд грн, сказано у звіті компанії.

Розрахунки «Оптового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію у січні-листопаді 2014 року склали 21,509 млрд грн, що становить 85,6%.

Читайте такожГолова «Енергоатому» наполягає на якнайшвидшій корпоратизації компанії

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії становить 7,102 млрд грн.

«Недоплата ДП «Енергоринок» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» за 11 місяців 2014 року склала 3,623 млрд грн, що на 3,279 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2013 року», - сказано у звіті компанії.

Вироблення електроенергії компанією за 11 місяців поточного року збільшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року до 80,274 млрд кВт/год від 75,314 млрд кВт/год.

За 11 місяців 2014 року частка електроенергії «Енергоатому» у вітчизняній електроенергетиці становила від обсягу виробництва - 48,5%; у структурі «Енергоринку» - 50,1%.

Нагадаємо, в листопаді "Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії на третину.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), від 1 листопада знизила тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 6,8% - до 28,26 коп. за кВт/год від 30,31 коп. за кВт/год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток порівняно із 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн від 3,106 млрд грн.