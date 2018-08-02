У Кабміні відзвітували про скорочення запасів антрациту на ТЕС

При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися лише на 1,9% – до 987 тисяч тонн.

Запаси антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 26 липня по 2 серпня поточного року скоротилися на 13,4% – до 277 тисяч тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 1,9% – до 987 тисяч тонн з 1,006 мільйона тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 4,6% – до 1,264 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Видобуток не встигає рости слідом за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.