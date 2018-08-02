Парубій підписав закон про виділення 1,4 мільярда дотації держшахтам

Законопроект направлений на підпис президенту.

Спікер Ради Андрій Парубій підписав закон про внесення змін у державний бюджет України на 2018 рік, згідно з яким, на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 мільярда гривень з метою підтримки вугільної галузі країни до моменту завершення процесу її реформування.

Читайте такожУкраїна подвоїла імпорт вугілля - більше половини купила в Росії

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" щодо належного фінансового забезпечення державного сектора вугільної галузі, №8362, якого так чекають наші шахтарі. Невідкладно направив його на підпис президенту", - написав він

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Рада внесла зміни до державного бюджету України на 2018 рік, згідно з яким, на дотації державним вугільним шахтам буде додатково виділено 1,4 мільярда гривень.

Доповідаючи по законопроекту, народний депутат України Михайло Бондар (фракція "Народний фронт") повідомив, що спочатку документом пропонувалося виділити 2,8 мільярда гривень дотацій, але сума була зменшена в два рази.

Присутній в парламенті в ході обговорення законопроекту прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що ці кошти дозволять провести модернізацію держшахт і вивести галузь із боргів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, завданням цього законопроекту є забезпечення належного функціонування вуглевидобувних підприємств та забезпечення теплових станцій України енергетичними ресурсами у вигляді вугільної продукції за рахунок власного видобутку.

Разом з тим, Кабмін передбачив у державному бюджеті на 2018 рік 1,3 мільярди гривень на виплату зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств. В середині лютого цього року уряд додатково виділив 365 мільйонів гривень на погашення боргів по зарплаті.

Постійні борги по зарплаті перед шахтарями є наслідком складного фінансового становища державних шахт. Дефіцит коштів у вугільному секторі викликаний тим, що собівартість видобутку вугілля (в середньому 2937 гривні за тонну) перевищує відпускну ціну на паливо (2535 гривень за тонну).

На початку квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман зажадав, щоб керівники держшахт, які не будуть виплачувати вчасно заробітну плату шахтарям, були звільнені.