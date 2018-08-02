Ціни на газ для промисловості і для населення мають бути однаковими - голова НКРЕКП

На думку Кривенко, якщо люди не можуть платити за газ, то держава має безпосередньо компенсувати їм різницю у вигляді субсидій.

Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко вважає, що ціни на природний газ для промисловості і для населення мають бути однаковими і формуватися на рівних умовах.

Читайте також"Нафтогаз": "приватний" газ обійшовся Києву дорожці

Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

"В ідеалі ціни мають бути однаковими і формуватися на рівних умовах як для промисловості, так і для населення... Мають бути рівні ціни", - заявила Кривенко.

Вона додала, що якщо люди не можуть платити за газ, то держава повинна безпосередньо компенсувати їм різницю у вигляді субсидій, але при цьому ринок газу повинен працювати з ринковими цінами.

Також Кривенко нагадала, що НКРЕКП не займається визначенням ціни на газ.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що категорично проти приведення цін на газ для населення до ринкового рівня, так як це може негативно відбитися на добробуті населення, і тому сподівається на порозуміння в цьому питанні з Міжнародним валютним фондом

Кабінет міністрів України прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу.

26 липня Кабмін продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" з продажу газу для потреб населення до 1 вересня 2018 року. Таким чином, ціна газу для населення залишиться незмінною до 1 серпня.

Ціна на газ для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість "блакитного палива" повинна бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів більш поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.