Міжнародне енергетичне агентство допускає падіння попиту на російську нафту у 2015 році

Аналітики МЕА вважають, що попит у 2015 році збільшиться на 900 тис. барелів на добу, або на 1%, до 93,3 млн барелів, що на 230 тис. барелів менше листопадового прогнозу, передає Новое время.

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Зазначимо, зниження прогнозних показників відбулося за рахунок погіршення очікувань щодо попиту на нафту з РФ через санкції та зниження споживання енергоносія. Зокрема, прогноз попиту на російську нафту у 2015 році погіршений на 195 тис. барелів - до 3,4 млн барелів на добу.

Водночас попит на нафту, що постачається ОПЕК, у наступному році складе в середньому 28,9 млн барелів на добу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія через зниження цін на нафту буде переглядати бюджет-2015.