«Газпром» не буде видобувати газ на кримському шельфі через загрозу санкцій - експерт

Про це сказав на прес-конференції президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

«Газпром" не буде підключатися, оскільки для нього це буде загрожувати серйозними неприємностями з точки зору санкцій», - сказав Гончар.

Причому він повідомив, що «Газпром» має проект будівництва невеликого газопроводу у Крим, тому зростання видобутку власного газу на півострові компанії не вигідне.

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Як зазначив експерт, після російської окупації Криму «Чорноморнафтогаз» без «Нафтогазу України» є просто маленькою компанією, яка не зможе самостійно профінансувати інвестиційну програму зі збільшення видобутку газу.

«Звідки вони візьмуть гроші, щоб робити буріння на шельфі? Цього року нічого не зробили, хоча відповідний доробок там був», - наголосив Гончар.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Криму хочуть віддати видобуток нафти і газу Газпрому.

Також повідомлялося, що у березні цього року Росія анексувала український Крим, чим викликала найсильнішу від часів "холодної війни" кризу у відносинах із західними державами.

Після анексії Криму Російською Федерацією і російської військової агресії на сході України Захід ввів санкції проти Росії. Вони торкнулися не лише конкретних політиків і громадських діячів, але й основних секторів економіки РФ - енергетичного, фінансового та оборонного.

13 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що українська влада звернеться з позовом до Міжнародного арбітражного суду у Стокгольмі щодо експропріації Росією компанії «Чорноморнафтогаз».

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі «Чорноморнафтогазу» перебувають 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ становлять: природного газу - 58,56 млрд куб. м, газового конденсату - 1,231 млн тонн, нафти - 2,530 млн тонн.