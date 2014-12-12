Ціни на нафту знову знизилися після прогнозу про падіння попиту

Січневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:42 МСК впали в ціні на $1,16 (1,81%) - до $62,83 за барель, передають "Ведомости" із посиланням на Bloomberg.

Січневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 16:42 впали в ціні на $1,16 (1,81%) - до $62,83 за барель. Ціна ф'ючерса на нафту BRENT на січень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до цього часу на $1,36 (2,27%) - до $58,59 за барель. Від початку року котирування WTI впали на 41%, Brent - на 44%.

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Аналітики МЕА вказали на те, що очікування зниження видобутку Росією та іншими великими нафтоекспортерами, в умовах сильного долара і зняття стимулюючих заходів у низці країн, не змогли значимо підтримати попит. «Ефект від зниження нафтових цін інколи порівнюють зі зниженням податків і вважають благом для економіки, але у даному випадку цей ефект може виявитися слабким. Млявий попит на нафту сам по собі є ключовим фактором зниження цін», - пише МЕА.

«У короткостроковій перспективі пропозиція буде перевищувати попит, - погоджується аналітик BNP ParibasГарет Льюїс-Девіс. - У першій половині наступного року світові запаси нафти продовжать зростати, що створить додатковий тиск на ціни».