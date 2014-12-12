"Укренерго" вирішила у 2 рази скоротити доступ експортерів електроенергії до транскордонних ЛЕП

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті компанії.

Згідно з повідомленням, доступ до 2,15 ГВт пропускної спроможності міждержавного перетину за чотирма напрямками розбитий на 34 лота, які нерівні за потужністю передачі, гарантованості та періоду поставок.

На торги, зокрема, виставлено доступ до 100 МВт перетину «Острів Бурштинської ТЕС - енергосистеми Словаччини, Угорщини, Румунії».

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Переріз за напрямом передачі Добротвірська ТЕС - Замость (Польща) у цьому році не виставляється.

"Укренерго" також виставляє на торги доступ до перетину об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України - ОЕС Білорусі загальним обсягом 500 МВт. Молдавський перетин - потужністю 350 МВт.

Пропускна здатність у напрямку Росії представлена загальним об'ємом 1 200 МВт.

Заявки претендентів на участь в аукціоні повинні бути подані у центральний офіс "Укренерго" не пізніше 16:00 17 грудня. Аукціон відбудеться о 16:00 18 грудня.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Кабміні запевняють, що незабаром відмовляться від віялових відключень завдяки імпорту електроенергії.

Довідка УНІАН. Від 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах в оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.