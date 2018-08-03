Нацкомісія затвердила десятирічний план розвитку газосховищ "Укртрансгазу"

Планове фінансування на 2018 рік становить 1,045 мільярда гривень.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила план розвитку газосховищ оператора газотранспортної системи - держкомпанії "Укртрансгаз" на 2018-2027 роки, який передбачає обсяг фінансування на загальну суму 13,063 мільярда гривень.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 2 серпня.

Згідно з ухваленим рішенням, планове фінансування на 2018 рік становить 1,045 мільярда гривень, 2019-2020 роки - 4,152 мільярда гривень і 2021-2027 роки - 7,866 мільярда гривень.

Зокрема, на 2018 рік план передбачає: 64,2 мільйона гривень на будівництво та 287,1 мільйона гривень на реконструкцію підземних сховищ газу; 512,3 мільйона гривень на реконструкцію та 77,1 мільйона гривень на технічне переоснащення дожимних компресорних станцій.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".