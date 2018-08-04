Польща за півроку збільшила обсяг закуповуваного в Росії газу, але зменшила його частку в загальному імпорті

Варшава вже кілька років веде тяжбу з "Газпромом", вимагаючи зниження ціни на газ.

Польська нафтогазова компанія PGNiG у своєму прес-релізі відзвітувала про збільшення обсягу імпортованого в країну скрапленого природного газу (СПГ). Незважаючи на те, що обсяг закуповуваного в Росії газу також збільшився, його частка в загальному імпорті знизилася.

Як передає РБК, у січні-липні 2018 року постачання СПГ в Польщі порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 0,6 млрд куб. м. (на 60%). Постачання СПГ в Польщу йшли з Норвегії, Катару і США. За ті ж сім місяців приріст обсягів імпорту газу з Росії склав 0,4 млрд куб м (6%).

У цілому частка російського газу в імпорті Польщі за цей період склала 75% і порівняно з минулим роком впала на 2%. Частка СПГ за цей період збільшилася до 19%.

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У компанії відзначають, що Польща також веде диверсифікацію джерел постачання газу. Крім закупівель СПГ, до 2022 року, коли завершиться довгостроковий контракт з Росією, газ у Польщу буде надходити по газопроводу Baltic Pipe з Данії. Наповнюватися він також буде газом, який видобувається на норвезькому шельфі. Крім того, очікується, що до 2022 році за довгостроковими контрактами Польща буде щорічно отримувати більше 4 млрд куб. м газу з США.

Контракт на поставку газу з Росії в Польщу («Ямальський контракт) був укладений ще в 1996 році, він розрахований до 2022 року. Договір передбачає постачання в обсязі 10 млрд куб. м газу. У жовтні 2010 року тодішній віце-прем'єр Ігор Сечин і його колега Вальдемар Павляк підписали два протоколи до угоди щодо збільшення обсягів поставок газу і зміни форми управління газопроводом Ямал - Європа. У 2012 році «Газпром» і PGNiG підписали додаткову угоду до даного контракту, яка, як польська сторона заявляла, повинна було знизити ціну на газ на 10%. Однак Варшава продовжила домагатися нових знижок за «ямальським контрактом» і в 2015 році ініціювала процес подачі позову в Стокгольмський арбітраж. 30 червня 2018 року прес-служба PGNiG повідомила, що арбітраж у своєму проміжному вирішенні встав на бік поляків. Однак 2 липня в «Газпромі» заявили, що у зниженні ціни арбітраж відмовив.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін запевнив Трампа в готовності зберегти і продовжити транзит газу через Україну.