Через аномальну спеку у Франції відключають реактори АЕС

За допомогою цього заходу французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм.

У Франції через екстремальну спеку припинена робота двох реакторів атомних електростанцій.

За допомогою цього заходу французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм, вода з яких використовується для охолодження реакторів, повідомляє DW.

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У Німеччині з цієї ж причини АЕС були змушені зменшити навантаження.

Як повідомляв УНІАН, європейські країни у найближчі дні чекає екстремальна спека в Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47°.

Синоптики не виключають, що в найближчі дні в Афінах температура перевищить +48 °, що є абсолютним європейським рекордом, встановленим у липні 1977 року.