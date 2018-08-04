Через аномальну спеку у Франції відключають реактори АЕС
12:05, 04 серпня 2018Енергетика
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За допомогою цього заходу французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм.
Ілюстрація / REUTERS
У Франції через екстремальну спеку припинена робота двох реакторів атомних електростанцій.
За допомогою цього заходу французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм, вода з яких використовується для охолодження реакторів, повідомляє DW.
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У Німеччині з цієї ж причини АЕС були змушені зменшити навантаження.
Як повідомляв УНІАН, європейські країни у найближчі дні чекає екстремальна спека в Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47°.
Синоптики не виключають, що в найближчі дні в Афінах температура перевищить +48 °, що є абсолютним європейським рекордом, встановленим у липні 1977 року.
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