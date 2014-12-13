Глава "Нафтогазу" звинуватив українців у неекономному споживанні газу

Залежність України від російського газу створюють, насамперед, пересічні українські споживачі, які використовують втричі більше газу, ніж мешканці Євросоюзу. Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Gazeta.ua.

Коболєв, зокрема, зазначив, що цього року зроблено кроки, щоб наша держава стала незалежною від блакитного палива з Росії.

"Ми кардинально збільшили можливості імпорту з Європи. Зараз ці можливості імпорту складають понад 60% всіх потреб у газі, що імпортується", - уточнив глава "Нафтогазу".

За його словами, Україна використає європейський газ на повну потужність і буде розширювати його споживання в майбутньому.

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Разом з тим, Коболєв підкреслив, що самі українці неекономно споживають блакитне паливо.

"Подивіться, яке наше споживання і ставлення до економії енергоресурсів. Ми в середньому на одного споживача використовуємо в три рази більше, ніж європейський споживач", - підкреслив газовик.

Він пояснив, що поки громадяни України будуть використовувати газ та інші джерела енергії так, як зараз, нашій державі "буде дуже складно зіскочити з газової голки Росії".