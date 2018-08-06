Запорізька АЕС після ремонту підключила до мережі п'ятий енергоблок

Енергоблок №5 був відключений 14 травня 2018 року для проведення планового капітального ремонту.

Запорізька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», підключила до мережі п'ятий енергоблок після завершення планового капітального ремонту, повідомила прес-служба компанії.

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«6 серпня 2018 року о 01:36 енергоблок №5 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення планового капітального ремонту», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в даний час на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків.

Згідно з повідомленням, радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня 2018 року енергоблок №5 Запорізької АЕС був відключений від енергомережі для проведення планового капітального ремонту.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.