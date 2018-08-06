Голова "Нафтогазу": мені регулярно надходять різні погрози

На уточнююче питання, чи мають погрози опосередкований зв'язок з Росією, Коболєв відповів: "Я не можу це коментувати".

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що регулярно отримує погрози на свою адресу.

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"Мені регулярно надходять різні погрози. Підвищення безпеки було заплановано давно. Яка з загроз стала останньою, я навіть не можу сказати", - зазначив СЕО "Нафтогазу" в інтерв'ю ЕП.

На уточнююче питання, чи мають погрози опосередкований зв'язок з Росією, Коболєв відповів: "Я не можу це коментувати".

Раніше повідомлялося, що служба безпеки "Нафтогазу" підвищила ступінь заходів безпеки Коболєва.

Основну увагу було приділено запобіганню (попередженню) зовнішніх (вуличних) погроз життю і здоров'ю, у зв'язку з чим було прийнято рішення про перехід на використання головою "Нафтогазу" броньованого автомобіля - Кадилак Ескалейд (Cadillac Escalade).

Як повідомляв УНІАН, на початку липня голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв пояснив купівлю компанією для нього броньованого автомобіля Cadillac Escalade вимогою служби безпеки.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.