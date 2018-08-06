Заповнені на 42%: запаси газу в підземних сховищах збільшилися до 13 мільярдів кубів

З 1 по 4 серпня Україна імпортувала 157,8 млн куб. м газу.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися на 75,5%, або на 5,614 млрд куб. м, - до 13,049 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 4 серпня в сховища було закачано 206,11 млн куб. м газу.

Станом на 4 серпня запаси газу в ПСГ становлять 13,049 млрд куб. м, що на 2,4%, або на 320,1 млн куб. м менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (13,369 млрд куб. м).

За даними "Укртрансгазу", з 1 по 4 серпня Україна імпортувала 157,8 млн куб. м газу (з них 82,85 млн куб. м - через Словаччину, 62,2 млн куб. м - через Угорщину, 12,8 млн куб. м - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 4 серпня становив 228 млн куб. м, а транзит - 1,086 млрд куб. м.

Зазначається, що станом на 4 серпня українські газові сховища заповнені на 42,16%.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 млрд куб. м.