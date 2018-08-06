Урановій галузі загрожує знищення – джерело в галузі

У 2017 році НКРЕКП своєю постановою затвердило для «Енергоатома» новий порядок формування цін на уранову сировину, якою вони визначаються виходячи з цін, опублікованих у інформаційних оглядах «Ux Weekly» та «Nuclear Market Review».

Прикриваючись турботою про споживачів електричної енергії, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила в тарифі на відпуск електроенергії АЕС таку методику формування закупівельної ціни уранового концентрату, яка унеможливлює розвиток вітчизняної урановидобувної галузі та веде до її знищення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в урановидобувній галузі України, коментуючи оголошення про закупівлю урановооксидного концентрату, яке з’явилось на сайті НАЕК «Енергоатом». (В оголошенні «Енергоатома» повідомляється, що компанія планує здійснити закупівлю урановооксидного концентрату в 2019 році в обсязі 1 тис. 200 тонн та запрошує зацікавлені компанії до переговорів).

У зв’язку з цим співрозмовник УНІАН зазначив, що раніше «Енергоатом» ніколи не розміщував подібних оголошень, адже згідно з контрактом з ТВЕЛ компанія може закуповувати урановий концентрат, потрібний для виробництва ядерного палива для українських АЕС, або в РФ, або у єдиного в Україні урановидобувного підприємства - Східного гірничо-збагачувального комбінату (СхідГЗК) в рамках довгострокової угоди між цими державними підприємствами.

«Угода між «Енергоатомом» та СхідГЗК була підписана у 2008 році та діє до кінця 2018 року, ціни на закупівлю уранового концентрату при цьому узгоджувались Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та містили інвестиційну складову, необхідну для розвитку стратегічно важливої для України галузі», - зазначив експерт.

Але, за його словами, у 2017 році НКРЕКП своєю постановою затвердило для «Енергоатома» новий порядок формування цін на уранову сировину, якою вони визначаються виходячи з цін, опублікованих у інформаційних оглядах «Ux Weekly» та «Nuclear Market Review». «Таким чином НКРЕКП змушує «Енергоатом» відмовитися від закупівлі урановооксидного концентрату українського виробництва, що фактично знищить вітчизняну урановидобувну галузь та збільшить долю російського виробника у структурі імпорту», - зазначив співрозмовник УНІАН.

Нагадаємо, що на початку червня поточного року у ході спільного засідання Президії Центрального комітету Атомпрофспілки з представниками Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський повідомив, що через нову методику НКРЕКП у формуванні цін на ядерне паливо СхідГЗК у 2018 році недоотримає 1,4 млрд гривень.

26 червня у ході засідання Громадської ради при Міненерговугілля, її члени висловились за необхідність термінового звернення до Кабінету міністрів України щодо визначення у тарифі на відпуск електричної енергії для НАЕК «Енергоатом» такої оптимальної ціни на уран, яка б забезпечила можливість розвитку урановидобувної галузі Україні та дозволила б у подальшому скоротити собівартість видобутку вітчизняної уранової сировини.

Довідка. Державне підприємство Східний гірничо-збагачувальний комбінат (Жовті Води, Дніпропетровська область) входить в десятку найбільших у світі виробників урану (2% від світового видобутку) і є єдиним в Україні підприємством, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану. Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Але підприємство ставить перед собою стратегічну мету - 100% забезпечення потреб вітчизняної ядерної енергетики в урановій сировині.

У 2017 році СхідГЗК скоротив виробництво уранового концентрату на 16,8%, або на 169 тон до 836,1 тонн, видобуток уранової руди - на 19,9%, або на 160,4 тис. тонн до 647,3 тис. тонн порівняно з 2016 роком.