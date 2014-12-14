В Україні буде більше світла: Запорізька АЕС достроково відремонтувала енергоблок

13 грудня 2014 року о 18 год. 04 хв. енергоблок №1 Запорізької АЕС введено в дію після закінчення планового середнього ремонту раніше запланованого терміну.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЗАЕС.

На даний момент на Запорізькій АЕС у роботі знаходяться 6 енергоблоків. Сумарна потужність становить 5300 МВт.

"Усі зусилля колективу ЗАЕС у сьогоднішніх складних соціально-економічних і політичних умовах відповідає інтересам суспільства. Запорізька АЕС сконцентрувала всі сили і засоби для видачі максимуму електроенергії з метою компенсувати недовиробку теплових станцій. Завдяки згуртованій роботі колективу Запорізької АЕС з удосконалення технологій проведення ремонтів та експлуатації обладнання, виконання робіт з реконструкції і модернізації устаткування, високій кваліфікації персоналу, вдалося скоротити терміни проведення ремонтних робіт. Достроковий вихід енергоблоку з планового ремонту означає, що країна отримає додаткові кіловат-години електроенергії, необхідної для життєдіяльності України", - повідомляється на сайті ЗАЕС.

Читайте такожВ Україні можуть знизити тарифи на електроенергію в нічний часВесь період ремонту відбувався в умовах чіткого дотримання високого рівня безпеки та надійності роботи обладнання, правил і норм безпеки. Тривалість ремонту склала 96,75 доби. Такий тривалий термін обумовлений реалізацією запланованих заходів, пов'язаних із продовженням терміну експлуатації енергоблоку. Проектний термін експлуатації блоку №1 завершиться 23 грудня 2015 року, повідомляє сайт АЕС.

У 2014 році Запорізька атомна електростанція вже виробила понад 37 млрд квтг електроенергії. З моменту введення в експлуатацію вироблено понад 987 млрд квтг електроенергії.