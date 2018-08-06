"Укргазвидобування" виплатить "Нафтогазу" 16 мільярдів дивідендів

Термін виплати дивідендів - з 22 по 30 серпня 2018 року.

Найбільша в країні газовидобувна компанія "Укргазвидобування" з 22 по 30 серпня 2018 року виплатить 16 мільярдів гривень дивідендів своєму єдиному акціонеру – Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".

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Про це йдеться в повідомленні "Укргазвидобування" в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідні рішення було прийнято 3 серпня.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 мільярда кубометрів. У 2018 році компанія планує видобути 16-16,5 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління "Шебелинкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харківгазвидобування" та "Львівгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".