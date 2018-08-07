Reuters: "Газпром" припиняє позичати гроші через суди із "Нафтогазом"

Вердикт Лондонського суду, швидше за все, налякав банкірів, які традиційно працюють з "Газпромом" на міжнародному ринку.

Арешт активів "Газпрому" у Великобританії в рамках суперечки з "Нафтогазом" обмежує російський концерн залучення кредитів в іноземних банків.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією.

"Програма запозичень "Гапрому" зупинена через ризик заморожування коштів, що перераховуються російському концерну", - повідомило джерело.

Зазначається, що після арешту активів у Англії один з банків заморозив кредитну угоду до прояснення ситуації. Банк джерело не назвало.

Раніше "Нафтогаз" ініціював процес арешту активів "Газпрому" в Голландії, Швейцарії та Великобританії. Лондонський суд у червні ухвалив заморозити активи "Газпрому" у Великобританії в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу, за результатами якого російський газовий монополіст має виплатити Києву $2,56 мільярда.

"Газпром" з рішенням Стокгольмського арбітражу не згоден і намагається його оскаржити.

"Британський вердикт, швидше за все, налякав банкірів, які традиційно працюють з "Газпромом" на міжнародному ринку", - сказав ще один співрозмовник.

"У моєму розумінні, під дію підпадають розрахунки іноземних банків, які йдуть через Лондон, але комплаєнс банків, зареєстрованих в інших юрисдикціях, може зайняти обережну позицію і теж блокувати операції навіть без прямої заборони", - сказав він.

"Газпром" не відповів на запит Reuters.

У березні "Газпром" схвалив залучення в 2018 році двосторонніх і клубних кредитів на суму до 4 мільярдів євро.

"Якщо "Газпром" не знайде рішення для зняття арешту активів, то програму позик на зовнішньому ринку йому навряд чи вдасться виконати в повному обсязі", - сказало одне з джерел.

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"Газпром", який цьогоріч має профінансувати рекордну інвестпрограму в 1,3 трильйона рублів, планував залучити на зовнішньому ринку 417 мільярдів рублів (близько $6,6 мільярда).

У червні заступник голови "Газпрому" Андрій Круглов говорив, що "Газпром" планує виконати програму запозичень, яка на той момент була вибрана наполовину, повністю, але допустив її скорочення на тлі зростання експортних доходів.

"У червні перед арештом активів в Лондоні "Газпром" скасував розміщення євробондів у фунтах стерлінгів - угоді завадила "складна геополітична ситуація" між Москвою і Заходом і "загострення відносин" з Великобританією", - сказало джерело в російському банку.

Два інших джерела називають серед факторів, що вплинули на угоду, загострення судового спору з "Нафтогазом".

"У "Газпрому" на осінь були намічені євробонди в євро та японських єнах, вони тепер під питанням", - повідомило інше джерело.

Воно вважає, що як варіант "Газпром" може попросити суд врахувати депозит на суму Стокгольмського рішення, і відновити програму запозичень.

"Якщо сторони будуть підходити до процесу врегулювання формально, тобто чекати апеляції або нового арбітражу, ситуація може подвиснуть - і на рік, і два, і більше", - сказав директор групи з природних ресурсів рейтингового агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 мільярда доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 мільярда доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.

30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.