Нацкомісія схвалила підвищення тарифу "Укренерго"

Збільшення тарифу пов'язане із зростанням фонду оплати праці компанії на 4 квартал на 5,1%.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила збільшення середньорічного тарифу держкомпанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами на 2018 рік на 1,5% - до 4,969 копійки за кВт-год у зв'язку з збільшенням витрат компанії на заробітну плату.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

Згідно з документом, фонд оплати праці "Укренерго" на 4 квартал цього року буде збільшено на 5,1%, до 1,4 мільярда гривень. Відповідно, тариф компанії з 1 жовтня цього року буде збільшено на 5,2% - до 5,4 копійки за кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році "Укренерго" скоротило чистий прибуток на 42% порівняно з 2016 роком – до 1,75 мільярда гривень. "Укренерго" минулого року збільшила передачу електроенергії магістральними мережами на 2,4%, порівняно з 2016 роком – до 113,837 мільярда кВт-год.

Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. "Укренерго" є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.