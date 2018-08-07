НКРЕКП схвалила підвищення тарифів для обленерго

Зростання тарифів пов'язане із збільшенням фонду оплати праці енергопостачальних компаній.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила збільшення в 2018 році тарифів на розподіл і постачання електричної енергії у зв'язку із збільшенням фонду оплати праці обленерго.

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Відповідний проект рішення було прийнято на засіданні регулятора.

Згідно з текстом документа, наприклад, тариф "Київобленерго" на розподіл електроенергії для споживачів першого класу напруги (35 кВ та вище) з 1 жовтня 2018 року зросте на 4,82% - до 20,23 гривні за МВт-год, а для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) – на 7,59% - до 163,91 гривні за МВт-год. Тариф компанії на постачання електроенергії з 1 жовтня для першої групи споживачів зросте до 7,44 гривні за МВт-год (+11,38%), а для другої групи – до 37,18 гривні за МВт-год (+11,28%).

Загалом регулятор переглянув тарифи для 35 енергопостачальних компаній, що дозволить забезпечити середнє зростання зарплат для працівників обленерго майже на 10%.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2017 регулятор затвердив середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік на рівні 1562 гривень за МВт-год (без ПДВ), що на 14,4% вище попереднього показника. На основі цього значення регулятор щомісяця розраховує тарифи на електроенергію для промислових споживачів.

За даними регулятора, причинами для підвищення оптової ціни стало зниження частки атомної генерації в енергобалансі 2018 року і збільшення частки теплової та інших видів генерації. Для роботи теплової генерації, понад 70% якої належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, наступного року буде потрібно імпортувати 4,2 мільйона тонн вугілля за цінами в діапазоні 90-110 доларів за тонну. При цьому частка імпорту становить всього близько 15%, тоді як понад 80% становить вугілля власного видобутку.