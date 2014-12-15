Глава ОПЕК: рішення не скорочувати видобуток нафти не спрямоване проти РФ, США або Ірану

Виступаючи на конференції в Дубаї, генеральний секретар організації Абдалла Салем аль-Бадрі виступив на захист прийнятого в листопаді рішення не скорочувати план видобутку в обсязі 30 млн барелів на день, передає DW.DE.

Читайте такожОПЕК: попит на нафту картелю у 2015 році буде мінімальним за 12 років

"Важливо продовжувати видобуток (на колишньому рівні) протягом майбутнього періоду. Це рішення було ухвалене за згодою усіх міністрів", - цитує його слова агентство Reuters. Одночасно Абдалла Салем аль-Бадрі підкреслив, що рішення не спрямоване ні проти США, ні проти Росії, ані проти Ірану.

За словами глави ОПЕК, організація не намітила цільової ціни на нафту, а прагне до того, щоб рівень цін був прийнятним як для країн-постачальників, так і для споживачів. Абдалла Салем аль-Бадрі закликав країни Перської затоки продовжувати інвестиції в розвідувальні роботи і видобуток.

Між тим міністр енергетики ОАЕ Сухейль Фарадж аль-Мазруі підкреслив, що ОПЕК не буде знижувати обсяги видобутку, навіть якщо ціни на нафту опустяться до $40 за барель. "Ми не прагнемо до певної ціни. Ринок стабілізується сам по собі", - цитує слова міністра агентство Bloomberg.