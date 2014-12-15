Санкції можуть змусити РФ видати у січні $10 млрд кредиту газовій компанії

Про це повідомив газеті "Ведомости" представник Мінекономрозвитку РФ.

Про те, що це міністерство підготувало позитивний висновок по проекту, минулого тижня заявив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв. Зараз цей висновок передано на розгляд у Мінфін РФ. Джерело у Мінфіні Росії повідомляє, що гроші на «Ямал СПГ» можуть бути видані вже у січні. Заявку ще має затвердити уряд, але ця робота може бути завершена до кінця грудня, говорив Улюкаєв. Таким чином, «Новатек» може стати першою компанією, кому РФ надасть фінансову допомогу з ФНБ після введення західних санкцій. Представник «Новатек» не відповів на запит.

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Валюта і форма видачі ще обговорюються, зазначає представник Мінекономрозвитку РФ. «Поки що базовий варіант - це в рублях за курсом із прив'язкою, але ми не виключаємо і безпосередньо валютних відносин, оскільки нормативна база цього не забороняє», - сказав Улюкаєв. Співрозмовник у Мінфіні також повідомляє, що швидше за все «Новатек» отримає гроші в рублях. У якій формі, він також не сказав. Раніше Улюкаєв і міністр фінансів РФ Антон Силуанов говорили, що за рахунок ФНБ можуть бути викуплені облігації, які випустить «Ямал СПГ».

«Ямал СПГ» - зрозумілий комерційний проект, очевидно, куди компанія буде витрачати кошти, як повертати і коли, зазначає федеральний чиновник.«Новатек» поспішає отримати гроші, щоб укластися в термін будівництва і заспокоїти іноземних інвесторів, для яких поява російської держави у проекті є гарантією його реалізації, продовжує він.

Проект передбачає будівництво заводу зі зрідження газу проектною потужністю 16,5 млн т, запуск першої черги заплановано на 2017 р. Його загальна вартість оцінюється майже у $27 млрд. У «Новатек» у «Ямал СПГ» - 60%, по 20% - у французької Total і китайської CNPC. Через санкції акціонери «Ямал СПГ» не можуть залучати кошти для його фінансування на Заході. Основний зовнішній ринок запозичень - Китай. Зобов'язуючі документи з китайськими банками із залучення фінансування можуть бути підписані до кінця грудня, говорив минулого тижня співвласник «Новатек» Геннадій Тимченко. Самі гроші можуть бути надані у першому півріччі 2015 р. у розмірі більше $10 млрд, сказав тоді ж голова правління «Новатек» Леонід Міхельсон.

Нагадаємо, у вересні УНІАН повідомляв, що "Новатек" попросив владу Росії позичити йому на проект Ямал СПГ "близько 100-150 мільярдів рублів" на 20 років за ставкою інфляція плюс один відсоток.