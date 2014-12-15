Ціни на нафту пішли вгору після тривалого обвалу

На світових торгах у понеділок, 15 грудня, ціна нафти Brent зростає після падіння майже до $60 за барель, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,69 до $62,54 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,42 до $58,23. Раніше Brent подешевшала до $60,28 за барель, так як Міжнародне енергетичне агентство (IEA) знизило прогноз зростання світового споживання нафти в 2015 році і передбачило подальше падіння цін.

Читайте такожГолова ОПЕК: рішення не скорочувати видобуток нафти не спрямоване проти РФ, США або ІрануНа думку експертів, підтримку цінам можуть дати попередні індекси PMI щодо виробничого сектора, які виходять цього тижня. Якщо показники будуть сприятливими, то експерти очікують зростання цін на лютневі контракти до $61,81 для WTI і $63,26 для Brent.

Глава ОПЕК Абдулла аль-Бадрі в неділю підтвердив, що організація не буде знижувати видобуток і здатна пережити падіння цін.