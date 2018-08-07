У Нацкомісії запевнили, що підвищення тарифів для енергокомпаній не вплине на ціну електроенергії для населення

У той же час це призведе до зростання цін на електроенергію для непобутових споживачів з 1 жовтня на 0,5-1%.

Підвищення тарифів для енергокомпаній з метою збільшення заробітних плат, яке було сьогодні схвалене Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), не вплине на вартість електроенергії для населення, проте призведе до зростання тарифів для непобутових споживачів з 1 жовтня цього року на 0,5-1%.

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Про це голава регулятора Оксана Кривенко заявила в ході засідання комісії.

«Хочу зазначити, що ми зробили перший крок до підвищення заробітних плат у структурі тарифів всіх енергокомпаній. Зазначу, що в середньому збільшення заробітної плати становитиме 10%, що відповідно впливає на збільшення тарифів. Але збільшення роздрібного тарифу для непобутових споживачів становитиме від 0,5% до 1%, це не вплине на оптову ціну електричної енергії, і також це підвищення не зачепить побутового споживача», - сказала Кривенко.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня НКРЕКП схвалила підвищення з 1 жовтня тарифів для «Укренерго» на 1,5%, для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих станцій «Укргідроенерго» на 0,4% і на 0,03% відповідно, для «Енергоатома» на відпуск електроенергії атомними електростанціями на 3,2%, а також для 35 енергопостачальних компаній і ТЕЦ.

Наприкінці грудня 2017 року регулятор затвердив середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік на рівні 1562 грн за МВт-год (без ПДВ), що на 14,4% вище за попередній показник. На основі цього значення регулятор щомісяця розраховує тарифи на електроенергію для промислових споживачів.

За даними регулятора, причинами для підвищення оптової ціни стало зниження частки атомної генерації в енергобалансі 2018 року і збільшення частки теплової та інших видів генерації. Для роботи теплової генерації, понад 70% якої належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, в наступному році буде потрібно імпортувати 4,2 млн тонн вугілля за цінами в діапазоні 90-110 дол. за тонну. При цьому частка імпорту складає всього близько 15%, тоді як понад 80% становить вугілля власного видобутку.