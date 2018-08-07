У ЄС вперше опублікували ціни на газ і світло по країнах: де найнижчі та найвищі тарифи (інфографіка)

Ціни на електроенергію і газ в ЄС можуть змінюватися залежно від ряду умов попиту і пропозиції, зокрема враховуючи геополітичну ситуацію, національний енергетичний баланс, мережеві витрати і погодні умови.

Євростат, статистичне бюро Євросоюзу, вперше публікує ціни на електроенергію і природний газ у країнах ЄС.

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"Завдяки новим даним, замовленим у регламенті (ЄС) 2016/1952, Євростат тепер може розрахувати середньозважену ціну, яка відображає загальне споживання домашніх господарств", - йдеться в повідомленні Євростату, передає «Європейська правда».

Ціни на електроенергію і газ в ЄС можуть змінюватися залежно від ряду умов попиту і пропозиції, зокрема враховуючи геополітичну ситуацію, національний енергетичний баланс, мережеві витрати і погодні умови.

Серед 24 держав-членів, які змогли представити дані, ціни на електроенергію за кіловат-годину, оплачувану домашніми господарствами, варіювалися від 10 (Болгарія) до 28 євроцентів (Бельгія). У переважній більшості країн ціна була від 10 до 20 центів за кіловат-годину.

Ціна за кіловат-годину побутового газу (в тисячі кубів європейського газу приблизно 9,5 - 10 МВт*год.), як правило, нижча, ніж ціна на побутову електроенергію, і в 2017 році вона коливалася від 3 (Румунія) до 12 центів (Швеція). У більшості з 21 держави-члена, які змогли представити дані, ціна була нижчою за 8 центів за кіловат-годину.