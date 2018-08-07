Газопровід в обхід України: в Балтійському морі почали укладати труби «Північного потоку-2»

Влада Німеччини, Фінляндії і Швеції видала дозвіл на будівництво та експлуатацію «Північного потоку-2», очікується рішення від уряду Данії.

Компанія Uniper, один з європейських партнерів «Газпрому» за проектом будівництва газопроводу «Північний потік-2», повідомила про початок укладання перших труб в Балтійському морі.

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Це сталося наприкінці липня, йдеться в презентації фінансового директора Uniper Крістофера Дельбрюка на сайті компанії, передає РБК.

Трубопровід «Північний потік-2» пройде дном Балтійського моря, його протяжність — понад 1,2 тис. км, потужність — 55 млрд куб. м газу в рік. Вартість проекту становить €9,5 млрд. Газопровід повинен запрацювати до кінця 2019 року.

Влада Німеччини, Фінляндії і Швеції видала дозвіл на будівництво та експлуатацію «Північного потоку-2», очікується рішення від уряду Данії.

При цьому, за словами члена ради керуючих австрійською компанією OMV Манфреда Ляйтнера, компанія-оператор Nord Stream 2 AG вже розробила альтернативний маршрут в обхід Данії.