Казахстан заборонить ввезення бензину з Росії: названі причини і терміни

Приблизно до 10 серпня очікується, що вийде наказ про заборону ввезення бензину АІ-92 залізничним транспортом з Росії.

Ввезення бензину АІ-92 залізничним транспортом з Росії до Казахстану можуть заборонити в серпні поточного року.

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Про це розповів віце-міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков, передає Sputnik.

"У нас сьогодні в країні після завершення модернізації (заводів) спостерігається надлишок бензину, в основному АІ-92. Та й ви, споживачі, за ціною бачите. Ціна не зростає — навіть нижче рівня грудня. З Російською Федерацією ми заздалегідь це обговорювали, для них це не новина. Наказ зараз знаходиться на узгодженні в реєстрації в міністерстві юстиції. Я очікую, що він вийде ближче до 10 серпня", — сказав Акчулаков.

Через десять днів після виходу наказ може набути чинності, додав він. Акчулаков зазначив, що заборона не стосується ввезення бензину автомобільним транспортом.

Повідомлялося, що Казахстан має намір заборонити ввезення бензину АІ-92 залізничним транспортом з Росії на три місяці. Раніше міністр енергетики Канат Бозумбаєв говорив, що російські нафтовики розуміють ситуацію.

Віце-міністр зазначив, що заборона імпорту дизельного пального з Росії в даний час не вигідна для Казахстану.

"Маючи приблизний обсяг дефіциту в десять відсотків, все-таки зберігати рівень імпорту нам потрібно до того моменту, поки ми не перейдемо на повний цикл. Цього року нам, напевно, доведеться зберегти певний обсяг імпорту, щоб мати запас. Якщо різко збільшиться споживання, ми повинні мати коридор, звідки терміново завезти зможемо пальне", — пояснив він.

Акчулаков зазначив, що сьогодні в Казахстані немає державного регулювання цін на дизельне пальне.