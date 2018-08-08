Імпортний газ для України подорожчав

Середня ціна імпортного газу в липні становила 288,8 дол. за 1 тис. куб. м. У червні середня ціна імпортного газу становила 266 дол. за 1 тис. куб. м.

Середня ціна імпортного природного газу в липні 2018 року становила 7593,7 грн, або 288,8 дол., за 1 тис. куб. м.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

«Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 липня 2018 року, яка становить 7593,7 грн, або 288,8 дол., за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні середня ціна імпортного газу становила 266 дол. за 1 тис. куб. м.

У квітні цього року, вперше з травня 2015 року, середня ціна імпортного палива перевищила позначку в 300 дол.