Запорізька АЕС підключила до мережі блок №1

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, тривалість ремонту склала 97 діб. Настільки тривалий термін зумовлений реалізацією запланованих заходів, пов'язаних із продовженням терміну експлуатації енергоблоку (завершиться 23 грудня 2015 року).

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Також повідомляється, що станом на 15 грудня у роботі перебувають 13 із 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС - 8-ма доба планового ремонту.

На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС - 45-та доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 5 300 МВт, для Рівненської АЕС - 2 800 МВт, для Південно-Української АЕС - 1 985 МВт, для Хмельницької АЕС - 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Нагадаємо, 3 грудня УНІАН повідомляв, що на Запорізькій АЕС сталася аварія, але витоку радіації немає.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомні електростанції із 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою у Європі.