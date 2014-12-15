В Україні запаси газу у сховищах за тиждень скоротилися майже на 5%

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Від початку опалювального сезону запаси газу у сховищах скоротилися більше ніж на 4,1 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону від 20 жовтня почала відбір газу з підземних газосховищ.

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Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.