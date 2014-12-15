Україні дали 150 млн євро на модернізацію ГТС

Як наголошується в повідомленні оператора ГТС, держкомпанії «Укртрансгаз», відповідну кредитну угоду між Україною та банком підписали міністр закордонних справ України Павло Клімкін та директор з енергетики ЄБРР Рікардо Пуліті.

Водночас прес-служба банку уточнює, що угода була підписана 15 грудня у Брюсселі.

«Цей проект є однією з фундаментальних складових підтримки реформ з боку ЄБРР та заходів реагування на кризу для України. Він забезпечить не лише модернізацію інфраструктури, але і, згідно з умовами цього фінансування, поліпшення корпоративного управління НАК «Нафтогаз» і «Укртрансгаз», а також загальної прозорості енергетичного сектору України», - цитує прес-служба ЄБРР Рікардо Пуліті.

Читайте такожЄІБ виділить 150 млн євро на модернізацію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»

Згідно з повідомленням ЄБРР, проект модернізації, як очікується, буде коштувати в цілому до 600 млн дол. Крім 150 млн євро, які надасть ЄБРР, Європейський інвестиційний банк також надає фінансування у розмірі 150 млн євро, а НАК «Нафтогаз» інвестує 166 млн євро.

Як раніше повідомляв УНІАН, кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком було підписано 1 грудня 2014 року.

Газотранспортна система України є другою у Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів) становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) - 1449.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Раніше УНІАН також повідомляв, що ЄБРР схвалив виділення €350 млн на новий саркофаг у Чорнобилі.