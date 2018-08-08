Україна продовжує нарощувати експорт електроенергії

Основні постачання електроенергії (майже 61%) у цей період були здійснені в Угорщину.

Україна в січні-липні 2018 року збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 16,3% - до 186,126 мільйона доларів.

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Про це повідомляє Державна фіскальна служба (ДФС).

За даними ДФС, 60,43% (112,5 мільйона доларів) виручки від експорту припадало на поставки електроенергії в Угорщину. Близько 23,15% (43,1 мільйона доларів) від загального обсягу експорту електроенергії припало на Польщу та 13,91% (25,9 мільйона доларів) – на Молдову.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з минулим роком на 28,6% - до 5,166 мільярда кВт-год. При цьому виручка за постачання електроенергії за звітний період зросла на 55% - до 236 мільйонів доларів.