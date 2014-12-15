В АП підтвердили повідомлення про рішення Chevron відмовитися від видобутку сланцевого газу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови АП Валерій Чалий під час брифінгу на тему "Актуальні аспекти зовнішньополітичної діяльності президента".

"На сьогодні багато проектів, які раніше були підписані, вони дійсно потрапили в досить складну ситуацію. У тому числі на Донбасі є проблеми, які дуже складно подолати в короткий період. Такі сигнали є. Ми навіть сьогодні розглядали це питання. Я думаю, що буде ще проведена робота для того, щоб максимально утримувати і інвестиційні проекти, і інфраструктурні, в енергетичній сфері... В принципі, сигнали ми знаємо, ми працюємо над цим", - сказав Чалий, відповідаючи на питання журналістів, чи відповідає дійсності інформація паро те, що компанія Chevron вирішила в односторонньому порядку залишити проект з освоєння родовищ сланцевого газу.

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На уточнююче запитання, чи вони поінформували, що виходять із проекту, Чалий додав: "Сигнали ці є в нас, але на якому етапі... Ви хочете, щоб я що сказав, що ми отримали лист? Я не отримував лист. А інформація про те, що вони планують зробити таке рішення, - є".

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада голова правління НАК «Надра України» Ярослав Климович заявив, що Україна виконала всі умови для підписання операційної угоди на видобуток сланцевого газу з американською компанією Chevron, яка займається розробкою Олеської площі (Львівська й Івано-Франківська обл.), та очікує одержати підтвердження виконання цих умов у середині грудня.

«Держава виконала всі умови. Вчора (17 листопада – УНІАН) уряд надіслав компанії відповідного листа. Через 30 днів компанія Chevron повинна направити відповідь з тим, що держава виконала всі умови для підписання операційного договору», - сказав Климович.

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За його словами, представники «Надра України» провели низку зустрічей із представниками компанії Chevron для врегулювання спірних моментів, а також задоволення інтересів обох сторін, проте операційна угода ще не підписана.

Причому Климович закликав Chevron прискорити процес підготовки до підписання операційної угоди.

«Успіх підписання операційної угоди залежатиме від бажання Chevron розглянути компромісні пропозиції української сторони, зняти спірні питання, які виникають у процесі переговорів, і завершити процедуру на умовах, прийнятних для обох сторін», - додав він.

Нагадаємо, у листопаді 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка мала намір вкласти близько 10 млрд дол. у видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни. Вона займається розробкою Олеської площі, де планує вести видобуток сланцевого газу.

Також у жовтні повідомлялося, що компанія Chevron відкриває в Україні рахунки для роботи з видобутку сланцевого газу.

Угоду було підписано з компанією «Надра Олеська», 90% якої належить держпідприємству «Надра України».