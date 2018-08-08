Запаси антрациту на ТЕС за тиждень скоротилися на 10%

При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 0,6% – до 981 тисячі тонн.

Запаси антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 2 по 8 серпня скоротилися на 10% – до 249 тисяч тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 0,6% – до 981 тисячі тонн з 987 тисяч тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 2,8% – до 1,229 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу антрациту, видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Видобуток не встигає зростати слідом за збільшенням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії уклали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.