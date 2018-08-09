США погрожують блокадою «Північному потоку-2» і нафтовикам Росії

Санкції будуть застосовуватися до проектів, вартість яких перевищує $250 млн.

Підготовлений сенаторами США білль про посилення антиросійських санкцій ставить під загрозу реалізацію будь-якого зарубіжного енергопроекту РФ — від експортних газопроводів на кшталт «Північного потоку-2» до інвестицій в невеликі стартапи.

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Крім того, законопроект у разі прийняття поставить хрест на будь-якій майбутній співпраці з російськими компаніями у видобутку нафти, пише «Комерсант» з посиланням на 100-сторінковий документ.

Як випливає з документа, президент США Дональд Трамп повинен ввести санкції щодо «осіб», які будуть інвестувати в закордонні «енергетичні проекти», які підтримують російські держкомпанії і «навколодержавні (parastatal) російські утворення».

Санкції будуть застосовуватися до проектів, вартість яких перевищує (у тому числі за оцінками) $250 млн.

В якості санкцій у біллі запропоновано використовувати набір з дюжини обмежень, прописаних в CAATSA (ключовий закон про санкції проти РФ). У їх число входять, наприклад, арешт платежів осіб, які потрапили під обмеження, їхніх активів, заборони на боргове фінансування та укладення контрактів з санкціонерами, на видачу віз менеджерам таких компаній і т. д.

Під формальні ознаки енергопроектів підпадає, наприклад, проект «Газпрому» щодо будівництва трубопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream 2), який співфінансується європейськими Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall (вартість — €9,5 млрд). Нещодавно Uniper визнала, що через тиск санкцій США є ризики в отриманні проектного фінансування, а в липні голова Міненерго США Рік Перрі заявив, що Вашингтон, як і раніше, розглядає введення санкцій проти учасників «Північного потоку-2», хоча і бачить це «останньою опцією».

У біллі також запропоновано посилити санкції проти російської нафтової галузі. Якщо раніше санкції стосувалися заборони на довгострокове фінансування проектів, видобутку на шельфі і розробки сланцевих родовищ в РФ, то тепер їх можуть поширити на будь-який видобуток нафти. Запропонована заборона надавати товари, послуги і технології, надавати фінансову підтримку нафтокомпаніям РФ, якщо «справедлива ринкова вартість» контракту або підтримки — $1 млн, або $5 млн протягом року. Це може торкнутися, в тому числі, постачання програмного забезпечення нафтовикам, а це один з найбільш чутливих сегментів.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лузу і німецький Грайфсвальд.

В кінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні - від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також повинен проходити, відповідний дозвіл поки не надала.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

18 травня після переговорів в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність подумати над гарантіями транзиту газу через Україну після реалізації проекту «Північний потік-2».

Голова МЗС ФРН Гайко Маас у Москві заявив, що уряд Німеччини підтримує будівництво «Північного потоку-2» в обхід України.

11 липня президент США Дональд Трамп заявив, що вважає Німеччину залежною від Росії через побудову газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, він звинуватив Німеччину в невиконанні вимоги щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП на тлі сплати Росії "мільярдів доларів" за енергоносії. Також Трамп назвав побудову газопроводу "Північний потік-2" трагедією і помилкою Німеччини.