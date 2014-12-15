У Chevron відмовилися коментувати інформацію про вихід зі сланцевого проекту в Україні

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Ми щойно відправили відповідь уряду України. Таким чином, було б передчасно для нас коментувати», - повідомили УНІАН у компанії.

Раніше заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий повідомив, що Chevron планує в односторонньому порядку покинути проект.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року голова правління НАК «Надра України» Ярослав Климович заявив, що Україна виконала всі умови для підписання операційної угоди про видобуток сланцевого газу з американською компанією Chevron, яка планувала займатися розробкою Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.), і очікує отримати підтвердження виконання цих умов у середині грудня.

Читайте такожУкраїна готова підписати з Chevron угоду про видобуток сланцевого газу

За його словами, представники «Надра України» провели низку зустрічей із представниками компанії Chevron для врегулювання спірних моментів, а також задоволення інтересів обох сторін, однак операційний угода ще не підписана.

У листопаді 2013 року Україна підписала угоду про розподіл продукції з американською нафтогазовою компанією Chevron, яка має намір вкласти близько 10 млрд дол. у видобуток вуглеводнів у західних регіонах країни. Вона займається розробкою Олеської площі, де планує вести видобуток сланцевого газу.

Угоду було підписано з компанією «Надра Олеська», 90% якої належить держпідприємству «Надра України».