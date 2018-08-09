«Нафтогаз» сплатив до держбюджету 78 мільярдів гривень

Надходження від підприємств групи становили близько 19,8% сукупного доходу держбюджету в січні-липні 2018 року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-липні 2018 року сплатила до державного бюджету близько 78,1 млрд грн податків і дивідендів, повідомляє прес-служба компанії.

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«Сплатили до державного бюджету 78,1 млрд грн податків і дивідендів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що надходження від підприємств групи становили близько 19,8% сукупного доходу державного бюджету за звітний період.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році «Нафтогаз» сплатив до держбюджету понад 100 млрд грн податків і дивідендів. Минулого року держхолдинг збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 млрд грн

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.