Нацкомісія перегляне тарифи для "Енергоатому", "Укргідроенерго" та "Укренерго"

Зокрема, для "Енергоатому" пропонується з 1 жовтня збільшити тариф на відпуск електроенергії АЕС на 16,2% - до 62,8 коп/кВт-год.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має намір знову переглянути тарифи на 2018 рік на відпуск електроенергії атомними електростанціями Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", гідроелектростанціями та гідроакумулюючими станціями держкомпанії "Укргідроенерго" і на передачу електроенергії магістральними мережами Національної енергогенеруючої компанії "Укренерго".

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Відповідне проекти рішень НКРЕКП планує розглянути на своєму засіданні 14 серпня, повідомляється на сайті комісії.

Зокрема, для "Енергоатому" з 1 жовтня пропонується збільшити тариф на відпуск електроенергії АЕС на 16,2% - з 54,03 копійки/кВт-год до 62,8 копійки/кВт-год.

Разом з тим, як зазначено в проекті рішення, "Енергоатом" пропонував збільшити тариф на 32,3% - до 71,5 копійки/кВт-год.

Згідно з проектом рішення, збільшення тарифу, як і в проекті рішення від 7 серпня, пов'язано із збільшенням фонду оплати праці на 194,15 мільйона гривень ("Енергоатом" запропонував збільшення на 3 мільярди гривень).

У проекті рішення передбачено збільшення інвестиційної програми компанії на 2018 рік на 1,191 мільярда гривень (у тому числі 417,2 мільйона гривень за рахунок кредитних коштів) - до 11,473 мільярда гривень ("Енергоатом" запропонував збільшити на 5,805 мільярда гривень).

Також в тариф включено 357,76 мільйона гривень на обслуговування кредиту Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП, Чорнобильська зона відчуження).

Крім цього, НКРЕКП пропонує збільшити тариф на виробництво теплової енергії для "Енергоатому" на 11%, до 95,49 гривні/Гкал.

Для ГЕС "Укргідроенерго" регулятор пропонує знизити середній тариф на відпуск електроенергії на 2018 рік на 13,6%, до 24,31 копійки/кВт-год (компанія пропонувала встановити 38,92 копійки/кВт-год). При цьому відпуск електроенергії в розрахунках регулятора вказаний 10,11 мільярда кВт-год, а в розрахунках компанії - 9,198 мільярда кВт-год.

Для ГАЕС "Укргідроенерго" комісія пропонує на 2018 рік збільшити середній тариф на 44,4% до 417,1 копійки/кВт-год (компанія пропонувала встановити 467,28 коп/кВт-год).

Також НКРЕКП має намір збільшити інвестиційну програму "Укргідроенерго" на 2018 рік на 5,4 мільйона гривень, до 3,452 мільярда гривень (компанія пропонувала збільшити до 4,898 мільярда гривень).

Для "Укренерго" регулятор пропонує збільшити середньорічний тариф на 2018 рік на 2,7%, до 5,024 копійки/кВт-год, у тому числі на 4 квартал збільшити тариф на 9,1% - до 5,606 копійки/кВт-год.

Після схвалення цих рішень на своєму засіданні 14 серпня НКРЕКП винесе їх на громадські слухання.

Як повідомляв УНІАН, у ході засідання комісії 7 серпня глава регулятора Оксана Кривенко заявила, що підвищення тарифів для енергокомпаній з метою збільшення заробітних плат, яке було схвалено на цьому засіданні НКРЕКП, не вплине на вартість електроенергії для населення, однак призведе до зростання тарифів для непобутових споживачів з 1 жовтня цього року на 0,5-1%.

Зокрема, 7 серпня комісія схвалила підвищення з 1 жовтня тарифів для "Укренерго" на 1,5%, для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих станцій "Укргідроенерго" на 0,4% і 0,03% відповідно, для "Енергоатому" на відпуск електроенергії атомними електростанціями на 3,2%, а також переглянула тарифи для 35 енергопостачальних компаній і ТЕЦ.

Наприкінці грудня 2017 року регулятор затвердив середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік на рівні 1562 гривні за МВт-год (без ПДВ), що на 14,4% вище попереднього показника. На основі цього значення регулятор щомісяця розраховує тарифи на електроенергію для промислових споживачів.

За даними регулятора, причинами для підвищення оптової ціни стало зниження частки атомної генерації в енергобалансі 2018 року і збільшення частки теплової та інших видів генерації. Для роботи теплової генерації, понад 70% якої належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, наступного року буде потрібно імпортувати 4,2 мільйона тонн вугілля за цінами в діапазоні 90-110 доларів за тонну. При цьому частка імпорту становить загалом близько 15%, тоді як понад 80% становить вугілля власного видобутку.