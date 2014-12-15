Електроенергію до Криму продаватимуть під гарантії держбанків

Державна компанія з зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», яка з літа поточного року поставляє електроенергію до анексованого Росією Криму, здійснюватиме продаж електроенергії споживачам півострова лише під гарантії державних банків через спеціальні аукціони, йдеться в наказі держкомпанії від 12 грудня.

Згідно з документом, інакше продаж електроенергії здійснюватиметься виключно за 100% попередньою оплатою.

Таким чином, державні банки України зобов'язуються оплачувати електроенергію кримських споживачів, якщо ті, у свою чергу, не розрахуються за енергоресурси.

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Окрім цього, згідно з документом, «Укрінтеренерго» є організатором аукціонів з поставок електроенергії до Криму, переможцем яких буде визнано учасника торгів, що запропонував найбільшу ціну, і вона повинна бути вищою за ціну, купленою «Укрінтеренерго» на оптовому ринку електроенергії України. При цьому, стартову ціну електроенергії визначатиме аукціонний комітет, до якого увійдуть троє посадовців «Укрінтеренерго».

Інформація про учасників торгів та їх кількість не підлягає розголошуванню.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою уряду №148 від 7 травня визначив «Укрінтеренерго» єдиним покупцем і подальшим постачальником електроенергії для суб'єктів електроенергетики, що здійснюють свою господарську діяльність у Криму.

НКРЕ 29 травня вирішила «Укрінтеренерго» збільшити річний обсяг поставок електроенергії у 7 разів — до 3,5 млрд кВт/год.

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Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня 2014 року провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і окупаційна влада Криму і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття Криму до складу Росії і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розподілу України, засудивши дії Кремля.

Довідка УНІАН. «Укрінтеренерго» (Київ) є державним оператором експорту електроенергії з України. Компанія у різний час здійснювала поставку електроенергії до всіх сусідніх країн.