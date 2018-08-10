Україна збільшила імпорт нафтопродуктів майже на третину

Основними постачальниками нафтопродуктів в Україну залишаються Росія та Білорусь.

Україна в січні-липні 2018 року збільшила імпорт нафтопродуктів в грошовому еквіваленті на 31,5% порівняно з січнем-липнем 2017 року - до 2,753 мільярда доларів.

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Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Росії в грошовому вираженні становив 1,01 мільярда доларів (36,71% витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі – 1,11 мільярда доларів (40,37%), з Литви – 262,7 мільярда доларів (9,54%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 368,285 мільйона доларів.

Загалом за звітний період Україна імпортувала 4,165 мільйона тонн нафтопродуктів.

Також повідомляється, що за цей період Україна експортувала 253,4 тисячі тонн нафтопродуктів на суму 139,4 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 27,3% - до 4,2 мільярда доларів.

Минулого року імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становив 1,828 мільярда доларів (43,9%), з Росії – 1,272 мільярда доларів (30,6%), з Литви – 469,4 мільйона доларів (11,3%).