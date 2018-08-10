Нафта дорожчає: Brent торгується вище $72 за барель

Brent подорожчала до $72,15 за барель, WTI - до $66,82 за барель.

Ціни на "чорне золото" еталонних марок вранці в п'ятницю підвищуються в ході електронних торгів на Лондонській та Нью-Йоркській біржах.

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Про це повідомляє Росбалт.

Жовтневі ф'ючерси на нафту сорту Brent подорожчали на 0,11% до 72,15 долара за барель. Вересневі ф'ючерси на нафту WTI зросли в ціні на 0,01% до 66,82 долара за барель.

Як зазначає старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб, "після серйозного падіння в середу, у четвер ціни на "чорне золото" стабілізувалися, хоча і завершили день невеликим падінням". "Динаміка цін всередині дня мала характер "боковика". Торги почалися поблизу 72,3 долара за барель нафти марки Brent, протягом дня ціни опускалися до 72,0 долара, потім зросли до 73,0 долара, але завершили день на позначці трохи нижче його початку, близько 72,1 долара", - йдеться в огляді експерта.

За його словами, "на ринок продовжує помірно тиснути скорочення покупок Китаєм американської нафти, як один з наслідків торгової війни, але, за великим рахунком, ця новина вже відіграна, а інформаційний фон залишається порожнім для сильного руху в той чи інший бік".

"Ймовірний денний діапазон сьогоднішніх торгів для сорту Brent 71,8-72,8 долара за барель. Середньостроковий діапазон, який визначається найближчими значущими рівнями підтримки та опору, звузився до 71,8-75,0 долара", - вказує Иосуб.

На його погляд, "при можливому пробитті ціною підтримки на позначці 71,8 долара, наступною метою для зниження стане рівень 71,2 долара". "Увечері нафтосервісна компанія Baker Hughes опублікує кількість активних нафтовим платформам у США. Тижнем раніше їх кількість скоротилася на 2 одиниці до 859 штук", - нагадує аналітик.