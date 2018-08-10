"Укргазвидобування" скоротила прибуток майже на 10%

Чистий дохід компанії в першому півріччі збільшився на 1,72%, до 37,035 мільярда гривень.

Найбільша в Україні державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" у першому півріччі 2018 року скоротила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 9,71% - до 14,283 мільярда гривень.

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Про це йдеться в звіті компанії за 1 півріччя 2018 року.

Згідно зі звітом, чистий дохід "Укргазвидобування" за січень-червень 2018 року збільшився на 1,72% - до 37,035 мільярда гривень, а валовий прибуток скоротився на 8,46% - до 18,75 мільярда гривень порівняно з січнем-червнем 2017 року.

У першому півріччі 2018 року собівартість реалізованої продукції становила 18,28 мільярда гривень, що на 14,8% більше, ніж за перше півріччя 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, "Укргазвидобування" в 2017 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2016 роком в 2,6 рази - до 30,5 мільярда гривень з 11,9 мільярда гривень. Чистий дохід компанії за 2017 рік збільшився в 1,4 рази – до 75,1 мільярда гривень.

"Укргазвидобування" в січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила видобуток природного газу на 0,9% – до 8,854 мільярда кубометрів.

За підсумками 2017 року компанія "Укргазвидобування" збільшила видобуток природного газу на 4,8% - до 15,25 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.