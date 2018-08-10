Порошенко закликає Європу відмовитися від "Північного потоку-2"

Президент називає його "троянським конем" Кремля проти європейської енергетичної та геополітичної безпеки.

Президент України Петро Порошенко закликає європейських колег відмовитися від "Північного потоку-2".

Читайте такожГазопровід в обхід України: в Балтійському морі почали укладати труби "Північного потоку-2"

Про це голова держави написав у Facebook.

"Північний потік-2" - це "троянський кінь" Кремля проти європейської енергетичної і, в кінцевому рахунку, геополітичної безпеки", - підкреслив Порошенко.

Президент вважає, що "відмова від реалізації проекту в рамках Третього енергетичного пакету ЄС і свідоме невиконання "Газпромом" рішень Стокгольмського арбітражу у справах з Україною - це чіткі та недвозначні сигнали про справжні мотиви газопроводу і його потенційних катастрофічні наслідки для Європейського Союзу".

"Закликаю європейських партнерів якомога швидше позбутися від оманливих і згубних кремлівських чар і твердо відстоювати власну енергетичну безпеку", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу складе 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лузі і німецький Грайфсвальд.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2") отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні - від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також має проходити, відповідний дозвіл поки не надала.

На початку травня компанія Nord Stream 2 вже почала роботи з будівництва приймальної станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмін.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".