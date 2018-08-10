Оператор "Північного потоку-2" подав заявку на прокладку газопроводу в обхід Данії

Альтернативний варіант передбачає прокладку газопроводу довжиною 175 км у виключній економічній зоні на північний захід від острова Борнхольм.

Проектна компанія Nord Stream 2 AG подала в Енергетичне агентство Данії заявку на новий маршрут російського газопроводу «Північний потік-2» в обхід територіальних вод країни.

Читайте такожПорошенко закликає Європу відмовитися від "Північного потоку-2"

Про це повідомляється на сайті компанії.

Альтернативний варіант передбачає прокладку газопроводу довжиною 175 км у виключній економічній зоні на північний захід від острова Борнхольм.

Заявку на основний маршрут, який проходив через територіальні води Данії, Nord Stream 2 AG відкликати не буде. «Ця заявка не замінить подану в квітні 2017 року заявку. Nord Stream 2 вважає, що перша заявка передбачає оптимальний маршрут газопроводу в данських водах, який залишається кращим», — йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планують побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

У кінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні - від Швеції. При цьому Данія, через територію якої газопровід також повинен проходити, дозволу поки не надала.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».