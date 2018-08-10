Росія хоче обмежити постачання палива до Білорусі

На даний момент РФ очікує компенсації за поставлені раніше до Білорусі нафтопродукти.

Росія призупинила надання кредитів Білорусі та має намір обмежити Мінську безмитні поставки нафтопродуктів і скрапленого газу (ЗВГ) з четвертого кварталу 2018 року, посилаючись на втрати свого бюджету.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на протокол змін до двосторонньої міжурядової угоди та пояснювальну записку Белнафтохіма, якими він володіє.

РФ та Білорусь, партнери по Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), незважаючи на тісні економічні зв'язки, регулярно з'ясовують стосунки, і ці конфлікти обертаються "газовими" і "продуктовими війнами".

Цього разу Москва має намір відмовити в Мінську надання чергових кредитних траншів контрольованого РФ Євразійського фонду, а також держкредиту на 2019 рік.

"Російська сторона ініціювала припинення практики безперешкодного вивезення з Російської Федерації в Республіку Білорусь нафтопродуктів.., мотивуючи це втратами російського бюджету в умовах зростаючого обсягу їх вивезення", - йдеться в пояснювальній записці до протоколу змін міжурядові угоди заступника голови Белнафтохіма Андрія Рибакова.

З цієї причини "тимчасово заблоковано перерахування Білорусі двох траншів кредитної лінії ЕФСР (Євразійського фонду стабілізації і розвитку), в липні 2018 року припинена виплата за так званим механізмом "перетаможки", а також призупинена робота з надання в 2019 році Білорусі держкредиту до $1 мільярда".

У документі наголошується, що РФ чекає компенсації за поставлені раніше в Білорусь нафтопродукти.

"Відновлення подальшого співробітництва... російська сторона пов'язує з вирішенням питання щодо встановлення заборони на вивезення нафтопродуктів з РФ до Республіку Білорусь та компенсації втрат російського бюджету за раніше вивезені нафтопродукти", - наголошується в записці Рибакова.

Джерело в уряді РФ підтвердив Рейтер, що Москва стурбована зростанням поставок нафтопродуктів до Білорусі, від якого страждає російський бюджет.

"Зросли поставки нафтопродуктів в Білорусь... Так як це безмитні поставки - для Росії це доходи, що випадають. Зараз йде дискусія, щоб внести якісь обмежувальні заходи для того, щоб цю ситуацію виключити", - зазначив він.

Джерело у фінансових колах, знайомий з ходом переговорів, сказав, що перерахування траншів було припинено через "нових розбіжностей між РФ і Білоруссю по нафті та газу".

Міністерство фінансів Білорусі відмовилося від коментарів, міністерства фінансів і енергетики РФ також не стали коментувати ситуацію.