«Нафтогаз» продасть своїй «дочці» технологічного газу майже на 13 мільярдів

Всього "Укртрансгаз" закупить 1,735 млрд куб. м технологічного газу за 14,422 млрд грн.

Оператор газотранспортної системи України держкомпанія «Укртрансгаз» закупить 1,52 млрд куб. м технологічного газу, який необхідний для роботи ГТС, у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 12,64 млрд грн і 216,9 млн куб. м газу на суму 1,78 млрд грн у одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів Trafigura, повідомляється в електронній системі державних закупівель Prozorro.

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За результатами аукціонів "Укртрансгаз" закупить 1,735 млрд куб. м. технологічного газу за 14,422 млрд грн.

Період поставки газу – з 1 вересня 2018 року по 30 квітня 2019 року.

Всього було оголошено 12 тендерів, з них 7 виграв "Нафтогаз" і 1 - Trafigura.

Ще 4 аукціони не відбулися, оскільки до одного тендеру був допущений тільки "Нафтогаз", а щодо інших трьох надійшли скарги на недопуск до аукціону від компаній "Укрнафтобуріння" і "ДТЕК Трейдинг".

Як повідомляв УНІАН, у червні «Укртрансгаз» оголосив 12 тендерів на закупівлю 2,437 млрд куб. м технологічного газу очікуваною вартістю 21,202 млрд грн.

У середині квітня 2017 року «Укртрансгаз» вперше провів відкриті торги на постачання природного газу для власних потреб через електронну систему Prozorro загальною вартістю 9,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».