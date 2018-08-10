НАК «Надра України» спрямує кошти інвесторів у розвідку газових родовищ та енергонезалежність України

У компанії також наголошують, що НАК «Надра України» є державною компанією та всі надходження від господарської діяльності дочірніх компаній належать державі.

Всі надходження до НАК «Надра України» від продажу частки участі в Юзівському проекті будуть спрямовані виключно на фінансування робіт для збільшення мінерально-сировинної бази України.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій сьогодні на сторінці компанії у Facebook та зазначається, що всі кошти НАК «Надра України» належать державі та народу України.

«У компанії НАК «Надра України» занепокоєні некоректним висвітленням та спекуляціями деяких ЗМІ та соціальних медіа з приводу ймовірного отримання НАК «Надра України» від іноземних інвесторів 1 млрд грн відповідно до можливого рішення Кабінету Міністрів України стосовно угоди про розподіл продукції між Урядом та дочірніми структурами компанії ЕРН щодо розробки Юзівського проекту», – повідомляє прес-служба державної компанії.

Також зазначається, що НАК «Надра України» надала гарантійного листа Міністерству фінансів України, що всі надходження від продажу частки участі в Юзівському проекті будуть спрямовані виключно на фінансування робіт для збільшення мінерально-сировинної бази України, у зв’язку з їх хронічним недофінансуванням із державного бюджету.

У компанії також наголошують, що НАК «Надра України» є державною компанією та всі надходження від господарської діяльності дочірніх компаній належать державі.

«Ми вітаємо рішення Уряду щодо підтримки та належного фінансування розвідки нових газових родовищ компанією НАК «Надра України». Тримаємо курс на збільшення видобутку газу та досягнення енергетичної незалежності України!», – йдеться у пості НАК «Нафтогаз України».