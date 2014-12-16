Ціни на нафту після невеликого зростання знову падають

Нафта сорту WTI (західнотехаська світла) на Нью-йоркській товарній біржі подешевшала в понеділок на $1,90 (3,29%). Ф'ючерсні контракти на її постачання в січні укладалися за ціною $55,91 за барель, пише ТАСС.

За тим же сценарієм пройшли в цей день торги і на лондонській Міжконтинентальній біржі ф'ючерсних угод, де на завершення торгової сесії вартість контрактів на постачання суміші Brent (складається з нафти, видобутої з різних свердловин на шельфі Північного моря) зменшилася на $0,35 до $61,50 за барель.

Подальше здешевлення енергоносіїв сталося після того, як міністр енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів заявив, що ОПЕК не буде обмежувати обсягів видобутку, навіть якщо ціни впадуть до $40 за барель.

Читайте такожГлава ОПЕК: рішення не скорочувати видобуток нафти не спрямоване проти РФ, США або Ірану"ОПЕК фактично нам заявляє, що в осяжному майбутньому вона не вчинить ніяких дій для підтримки цін на нафту, і це навряд чи можна назвати позитивним сигналом", - прокоментував те, що відбувається на товарній біржі, президент компанії Lipow Oil Associates Ендрю Лайпоу.

Ціни на нафту тягнуть за собою вниз й інші біржові котирування, що нервує інвесторів, котрі зачекалися чітких позитивних сигналів на ринку.